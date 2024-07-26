Стратегическое партнерство Азербайджана и Китая

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

В сегодняшнем геополитическом ландшафте отношения между Азербайджаном и Китаем достигли поворотной точки, и обе страны готовы к огромному прогрессу. Личные усилия Президента Ильхама Алиева и его тесные отношения с Председателем КНР Си Цзиньпином сыграли важную роль в успешном развитии связей между Баку и Пекином.

Недавно лидеры двух стран сделали значительный шаг вперед, приняв Декларацию о стратегическом партнерстве, выводя отношения на совершенно новый уровень.

"Наши страны являются добрыми друзьями, близкими партнерами, опирающимися на равенство и взаимовыгодное сотрудничество. Китайско-азербайджанские отношения всегда развивались на здоровой и стабильной почве. Сотрудничество между двумя странами дало эффективные результаты и стало более содержательным. Этим документом мы заявим о том, что поднимем наши двусторонние связи до уровня стратегического сотрудничества. Это является также и новой точкой отсчета. Мы продолжим наращивать взаимную поддержку на благо наших народов", - сказал Председатель КНР Си Цзиньпин, комментируя принятие декларации в ходе встречи с Президентом Ильхамом Алиевым в Астане.

Признавая сложную глобальную и региональную ситуацию, обе страны договорились расширять сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах с целью защиты взаимных интересов и содействия региональному и глобальному миру, стабильности и развитию.

Таким образом, Азербайджан и Китай объявили о значительном расширении своих торгово-экономических отношений. В 2023 году товарооборот между странами составил 3,1 миллиарда долларов США. Обе страны взяли на себя обязательства по дальнейшему укреплению сотрудничества в различных областях с акцентом на устойчивое и динамичное развитие.

Две страны договорились повысить роль Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Этот шаг направлен на укрепление взаимодействия в области торговли, инвестиций, инжиниринга и подрядных проектов. Основными направлениями деятельности являются транспорт и связь, "зеленая" энергетика, переработка отходов и производство, инфраструктура, цифровая экономика и сельское хозяйство.

Азербайджан и Китай признают свою сильную экономическую взаимодополняемость и огромный потенциал для сотрудничества в области индустриализации и инвестиций. На сегодняшний день в Азербайджане зарегистрировано более 300 китайских компаний. Китай инвестировал в Азербайджан 930,8 миллиона долларов, в то время как Азербайджан инвестировал в Китай 263,3 миллиона долларов.

С помощью Декларации о стратегическом партнерстве Баку и Пекин планируют в полной мере использовать существующие механизмы сотрудничества, расширить контакты по вопросам видения, планирования и политики, а также облегчить деятельность компаний из обеих стран. Приоритетными направлениями сотрудничества являются нефть, газ и "зеленая" энергетика, транспортная инфраструктура, информация и телекоммуникации, цифровая экономика, цветные металлы и строительные материалы.

Сотрудничество в области транспорта, пожалуй, является наиболее важной областью, на которой должны сосредоточиться две страны. С развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), известного как Средний коридор, Азербайджан действительно превратился в международный логистический и транспортный узел. Кроме того, Азербайджан присоединился к китайской инициативе "Один пояс - один путь", которая является центральным элементом внешней политики Китая, и активно участвует в ее развитии.

В интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network) в январе 2023 года Президент Ильхам Алиев назвал инициативу "Один пояс - один путь" очень мудрым и своевременным проектом.

"Азербайджан с первых же дней активно присоединился к этой инициативе. Так, мы начали инвестировать в создание инфраструктуры, которой тогда еще не было. За эти годы, именно за последние 10 лет, мы построили один из самых крупных, наверное, крупнейший торговый морской порт на Каспийском море с пропускной способностью 15 млн тонн грузов. Мы будем расширять его до 25 млн тонн. Мы строим судостроительную верфь, чтобы иметь возможность производить суда для транспортировки грузов через Каспий. Мы вложили значительные средства в железнодорожную инфраструктуру, причем не только в Азербайджане, но и в соседних государствах. Сейчас мы выделяем дополнительные инвестиции для расширения пропускной способности этой железной дороги от Баку в западном направлении. Кроме того, нам удалось реализовать и все другие проекты, такие как строительство автомагистралей и аэропортов. Таким образом, Азербайджан, будучи страной, не имеющей открытого выхода в Мировой океан, превратился в международный логистический и транспортный центр. Благодаря инициативе "Один пояс - один путь" также активизировалась транспортировка по различным маршрутам, в частности, по маршруту Север-Юг. А сегодня мы уже обсуждаем реализацию маршрута Север-Запад. Это действительно глобальный и успешно продвигаемый проект, демонстрирующий свои преимущества всем странам, находящимся вдоль этого маршрута", - сказал Президент Ильхам Алиев.

В настоящее время Средний коридор является наиболее эффективным и безопасным маршрутом для транспортировки товаров между Китаем и Европой. В 2023 году по этому маршруту было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86 процентов больше, чем в 2022 году, а в 2024 году ожидается, что этот показатель превысит 4,2 миллиона тонн. Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс сократило транзитное время доставки товаров из Китая в Турцию с одного месяца до всего лишь 12 дней. Доставка этих товаров в Западную Европу через Турцию теперь занимает всего 18 дней.

В целом, недавно установленное стратегическое партнерство между Азербайджаном и Китаем предусматривает приверженность взаимному уважению, равенству, доверию и поддержке, при этом обе страны рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров. Во время встречи с лидером Китая в Астане Президент Ильхам Алиев подчеркнул последовательную поддержку Азербайджаном политики "Единого Китая" и отметил, что Азербайджан осудил недавние выборы на Тайване. В то же время Китай подтвердил свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Си Цзиньпин поблагодарил Азербайджан за неизменную поддержку политики "Единого Китая". Он также отметил, что обе страны придерживаются схожих позиций в борьбе с экстремизмом, сепаратизмом и внешним вмешательством.

Геополитический ландшафт Евразии быстро меняется, но роль Азербайджана в Среднем коридоре, китайской инициативе "Один пояс - один путь" и других крупных региональных проектах усиливается с каждым днем. В настоящее время Азербайджан играет ведущую роль в Большой Евразии. По мере продвижения Китая на запад совместные экономические проекты с Азербайджаном приобретают решающее значение для дальнейшей интеграции и объединения Евразийского региона. Таким образом, Азербайджан и его инициативы приобретают все большее значение для социально-экономических, геополитических и геостратегических интересов Китая, а также для широкого евразийского региона.

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