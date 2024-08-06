Заместителю председателя Конгресса азербайджанцев Бенилюкса вручена медаль

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов принял заместителя председателя Конгресса азербайджанцев Бенилюкса, художника Расима Гусейнова, живущего в городе Роттердам Королевства Нидерландов.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, поприветствовав гостя, председатель комитета высоко оценил тесную интеграцию проживающих в Нидерландах наших соотечественников в местное общество, их активность, направленную на пропаганду азербайджанских реалий, популяризацию нашего богатого культурного наследия и культуры. Он подчеркнул, что диаспоре принадлежит свое, особое место в развитии взаимоотношений между двумя странами, отметил, что азербайджанские общины, наши соотечественники, осуществляющие в настоящее время деятельность за рубежом, находятся в центре внимания Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой.

Расим Гусейнов, выразив признательность за высокую оценку своей деятельности, довел до внимания, что соотечественники в Нидерландах обстоятельно отслеживают происходящие в нашей стране процессы, поддерживают успешную внутреннюю и внешнюю политику Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего господина Ильхама Алиева. Гость сказал, что усилия, направленные на развитие двусторонних отношений между странами и обеспечение более организованной деятельности нашей диаспоры, будут продолжены.

По окончании встречи Расиму Гусейнову за важный вклад в деятельность азербайджанской диаспоры была вручена медаль Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности".

Отметим, что Расим Гусейнов пропагандирует азербайджанскую культуру проводимыми в Европе художественными выставками. С 1988 года его работы были представлены более, чем на 100 международных выставках. Его произведения экспонировались на 30 различных выставках в городах Амстердам, Утрехт и Гаага Голландии, а также в соседней Германии.

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