Вынесен приговор обвиняемым в вооруженном покушении на депутата Фазиля Мустафу

Завершено судебное расследование по уголовному делу Эмина Алиярова, Рашада Ахмедова, Азера Сариджанова, Эльшада Аскерова и Сабухи Ширинова, задержанных в связи с покушением на убийство депутата Фазиля Мустафы.

Как сообщает во вторник Day.Az, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание под председательством судьи Эльнура Нуриева, где обвиняемым был вынесен приговор.

Согласно приговору, Азер Сариджанов приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в тюрьме.

Рашад Ахмедов приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет срока в тюрьме, а остальных - в колонии строгого режима.

Сабухи Ширинов приговорен к 20 годам лишения свободы. Первые 10 лет своего заключения он проведет в тюрьме, а остальную часть - в пенитенциарном учреждении строгого режима.

Эльшад Аскеров приговорен к 18 годам лишения свободы. Первые 5 лет своего заключения он проведет в тюрьме, а остальные - в пенитенциарном учреждении строгого режима.

Эмин Алияров приговорен к 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительном учреждении общего режима.

Отметим, что 28 марта в 21:51 в отношении депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафы возле его дома, расположенного по адресу город Баку, Сабунчинский район, поселок Забрат-1, улица Бабека, дом 2, был совершен террористический акт с применением оружия - автомата Калашникова.

В результате теракта Фазиль Мустафа получил огнестрельные ранения в правое плечо и нижнюю часть правого бедра.

По данному факту в Главном следственном управлении СГБ Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля совершенное в целях прекращения его служебной или политической деятельности либо из мести за такую деятельность) и 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, вступивших в предварительный сговор) Уголовного кодекса Азербайджана.

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