В Центре Гейдара Алиева организован прием в честь делегаций, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29

12 ноября в Центре Гейдара Алиева в Баку руководитель Администрации Президента, председатель Организационного комитета COP29 Самир Нуриев дал прием в честь делегаций, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Об этом сообщает Day.Az.