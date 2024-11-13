https://news.day.az/politics/1706647.html В Центре Гейдара Алиева организован прием в честь делегаций, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29 - ФОТО 12 ноября в Центре Гейдара Алиева в Баку руководитель Администрации Президента, председатель Организационного комитета COP29 Самир Нуриев дал прием в честь делегаций, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Об этом сообщает Day.Az.
В Центре Гейдара Алиева организован прием в честь делегаций, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29 - ФОТО
12 ноября в Центре Гейдара Алиева в Баку руководитель Администрации Президента, председатель Организационного комитета COP29 Самир Нуриев дал прием в честь делегаций, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Об этом сообщает Day.Az.
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