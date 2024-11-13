"Поза страуса" Макрону не помогла: очередная интеллектуальная экзекуция президента Франции

Автор: Акпер Гасанов

Представляю, что сейчас творится Елисейском дворце. Нечто близкое, наверное, к тому, что происходило четыре года назад в резиденции премьер-министра Армении, на улице Баграмяна 26. Помню, что Никол Пашинян, сбежавший из своей резиденции после подписания в ночь на 10 ноября 2020 года, дабы не попасть под горячую руку соплеменников, сетовал на последствия их визита.

Мол, из резиденции были украдены компьютер, часы, духи, водительские права и другие вещи. Еще немного и он бы стал похож на гайдаевского Шпака, который регулярно приумножать количество того, что было украдено из его квартиры, договорившись до утверждения, что таковыми можно считать "три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...".

Нет, резиденцию президента Франции пока не громят. Но истерика там, вполне предсказуемо, царит. Ведь, Эммануэля Макрона вновь подвергли интеллектуальной экзекуции. Собственно, теперь стало предельно понятно, почему он испугался и не приехал в Баку, где проходит COP29. Самое забавное, что Макрон не только сам струсил, но и явно повлиял на решение руководства Армении не ехать в Баку.

Все это зовется "позой страуса", при которой данная птица засовывает голову в песок, оставляя при этом свой зад совершенно незащищенным. Эффективность такой "стратегии" Макрона крайне низкая. Потому, что спрятаться от истины ему не удавалось, не удается и не удастся в будущем. Что, собственно говоря, подтвердил Саммит малых островных развивающихся государств (SIDS), прошедший в рамках COP29.

"Новая Каледония и Французская Полинезия были объявлены ООН самоуправляющимися территориями. Однако эти проблемы (колониальные правила - ред.) сохраняются там до сих пор", - громогласно, в присутствии президентов и премьер-министров из десятков стран мира заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Подчеркнув, что природа Французской Полинезии подверглась серьезной деградации в результате многочисленных ядерных испытаний со стороны Франции, глава государства заявил, что в загрязнении почвы и нанесении ущерба островам виновна Франция.

"А если учесть 17 ядерных испытаний, проведенных Францией в Алжире во время оккупации, то можно представить объем ущерба, нанесенного экосистеме нашей планеты", - отметил Президент Азербайджана.

Тут имеет смысл кое о чем напомнить. Как известно, Франция оккупировала Алжир в 1830 году. За почти полтора века оккупации и войн за независимость, то есть с 1830 по 1962 годы, французами было убито более 1,5 миллиона человек.

Это и есть вопиющее преступление против человечности. Но, если вы думаете, что Франция раскаивается за совершенное, то он ошибается. И что вы думаете? Действующий президент этой страны, так любящий читать всем проповеди, но не соблюдающий никаких заповедей Макрон, пару лет назад стал автором поистине аморального заявления.

Посетив, теперь уже свободный и независимый Алжир, он заявил, что это надо еще проверить, существовали ли алжирцы как нация до того, как он стал французской колонией. Вот так выглядело, французский фашизм во всей "красе". А теперь, я напомню, как выглядит уважение к памяти героев страны, которую ты посещаешь на примере шагов, сделанных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Несколько лет назад посетил памятник Славы и мученичества и Национальный музей моджахедов в столице Алжирской Народно-Демократической Республики Алжире. Это был памятник славы и мученичества, воздвигнутый в память о бойцах, отдавших свои жизни в борьбе за свободу Алжира, который был открыт в 1982 году по случаю 20-летия независимости страны. Перед нами яркое доказательство того, насколько мудрым политическим деятелем является президент Азербайджана и насколько мелок, во всех смыслах слова, глава французского государства.

И вот, глава нашего государства снова напомнил миру о чудовищных преступлениях Франции, которые происходят прямо сейчас. Крыть Макрону будет нечем. Слишком бесспорными являются факты, озвученные Президентом Азербайджана. Глава нашего государства абсолютно прав в том, что Франция, управляемая режимом Макрона, в последнее время нарушала права человека, в том числе совершив убийства и ранив многих граждан во время законных демонстраций в Новой Каледонии.

Макрону просто нечем крыть. Ведь, помимо всего прочего, Азербайджан оказывает решительную поддержку малым островным государствам. Наша страна оказала помощь ряду стран, пострадавших от стихийных бедствий, ураганов, землетрясений и наводнений.

"Мы также оказали помощь в сфере продовольственной безопасности и защиты культурного наследия. Многие малые островные страны воспользовались нашими стипендиальными программами, их граждане получили образование в университетах Азербайджана", - напомнил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

А еще, он добавил, что сотрудничество Азербайджана, как страны, принимающей СОР29, с малыми островными развивающимися государствами, поднялось на более высокий уровень.

"Сегодня их голос должен быть услышан на глобальной арене", - призвал глава нашего государства.

Это был призыв, который с благодарностью будет воспринят в огромном числе стран и уголков мира. Что до Эммануэля Макрона, то он в очередной раз был выпорот фактами, против которых не попрешь, даже трусливо отсиживаясь в Елисейском дворце.