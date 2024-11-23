https://news.day.az/politics/1709836.html Пашинян заявил о готовности сделать все для подписания мирного договора - до конца года Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе интервью Общественному ТВ Армении, что со своей стороны сделает все, чтобы соглашение с Азербайджаном было подписано до конца 2024 года. "Могу сказать одно.
Пашинян заявил о готовности сделать все для подписания мирного договора - до конца года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе интервью Общественному ТВ Армении, что со своей стороны сделает все, чтобы соглашение с Азербайджаном было подписано до конца 2024 года.
"Могу сказать одно. Я готов сделать все на 100% и даже больше, чтобы договор был подписан до конца года", - сказал армянский премьер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре