Пашинян заявил о готовности сделать все для подписания мирного договора

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе интервью Общественному ТВ Армении, что со своей стороны сделает все, чтобы соглашение с Азербайджаном было подписано до конца 2024 года.

"Могу сказать одно. Я готов сделать все на 100% и даже больше, чтобы договор был подписан до конца года", - сказал армянский премьер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.