В Баку раскритиковали предвзятые заявления иностранных дипломатов

Министерство иностранных дел Азербайджана раскритиковало заявления иностранных дипломатов, сообщает Day.Az.

"Мы решительно отвергаем заявления послов Соединённых Штатов Америки, Европейского Союза, Великобритании и Швейцарии, сделанные во время мероприятия в Баку 4 декабря в связи с утверждениями о задержании "журналистов" и "политических активистов" в Азербайджане.

Эти заявления являются открытой попыткой подорвать независимость судебной системы Азербайджана.

Вмешательство в ход расследования недопустимо, а вмешательство в судебный процесс противоречит принципу верховенства права, являющемуся основополагающим принципом правового государства", - говорится в заявлении ведомства.