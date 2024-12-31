На Таймс-сквер прошла акция, посвященная Дню солидарности азербайджанцев мира

На Таймс-сквер в Нью-Йорке прошла акция, посвященная 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира.

Как передает Day.Az, мероприятие было организовано Федерацией азербайджано-американской молодежи (AAYF) при содействии Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

На одном из центральных LED-экранов площади транслировались уникальные видеоматериалы, рассказывающие об истории Азербайджана, его богатых национальных традициях, территориальной целостности, а также демонстрирующие государственный флаг, национальные костюмы и танцы.

Активисты AAYF, среди которых азербайджанские студенты, обучающиеся в США, лично общались с туристами и жителями Нью-Йорка, рассказывая о значении акции. Мероприятие продолжится в течение дня.