Заявления Эммануэля Макрона о защите международного права всё больше превращаются в фарс. Французский президент часто заявляет о своей приверженности глобальной справедливости, но его действия и высказывания раскрывают явные двойные стандарты.

Как передает Day.Az, французское онлайн-издание La Gazette du Caucase отмечает в своей статье, что риторика Макрона, особенно в отношении Азербайджана - это пустая попытка создать образ морального лидера на мировой арене, при этом игнорируя неудобные факты, которые подрывают его позиции.

Макрон известен своим высокомерным отношением к мировым лидерам. В 2017 году, когда он сказал, что президент Буркина-Фасо ушел "чинить кондиционер", это стало примером его покровительственного отношения к африканским странам. Однако именно его поведение в отношении Азербайджана наглядно демонстрирует всю глубину лицемерия французского президента.

Как пишет La Gazette du Caucase, безоговорочная поддержка Макроном армянских сепаратистов в Азербайджане вызывает вопросы о логике его внешней политики. Армения поддерживается такими геополитическими противниками Франции, как Россия и Иран, что ставит под сомнение последовательность действий Макрона. Статья критикует его подход, отмечая несоответствие между поддержкой Францией страны, которая имеет союзников, которых Париж считает "врагами".

Тем временем Макрон сосредоточил свою критику на Азербайджане, особенно в вопросе французских заморских территорий. Его заявления выглядят не только лицемерными, но и откровенно оторванными от реальной ситуации в международном праве. Макрон утверждает, что Азербайджан "вмешивался" в дела французских территорий, таких как Новая Каледония, но при этом игнорирует гораздо более серьезные нарушения международного права со стороны Армении в отношении Азербайджана.

Азербайджан многие годы подвергался жестокой агрессии со стороны Армении, включая этнические чистки, массовые убийства и другие серьезные нарушения прав человека. Как отмечает La Gazette du Caucase, с 1987 года более миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома. Но правительство Макрона никогда не осуждало эти действия Армении. Вместо этого Макрон выбрал поддержку Армении, закрывая глаза на реальные страдания азербайджанцев.

Ответ Азербайджана на риторику Макрона предельно ясен: Франция, которая позиционирует себя как защитник международного права, на протяжении многих лет не осуждает преступления Армении против Азербайджана. В то время как военные действия Азербайджана полностью оправданы международным правом, поскольку они направлены на восстановление своих оккупированных территорий. La Gazette du Caucase справедливо указывает, что отказ Макрона признать эти факты лишь подчеркивает его лицемерие и готовность закрывать глаза на реальные несправедливости, когда они не совпадают с его политической повесткой.

Кроме того, риторика Макрона о вмешательстве в дела французских территорий, таких как Майотта, также является примером уклонения от неудобных тем. ООН уже высказывала мнение, что эти территории должны иметь право на самоопределение, но Франция продолжает навязывать свою волю местным жителям. Обвиняя Азербайджан, Макрон пытается отвлечь внимание от реальных проблем на французских территориях, уклоняясь от ответственности за провалы собственного правительства.