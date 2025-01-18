Приведение ОТГ в более функциональное состояние — стратегический шаг

Приведение Организации тюркских государств (ОТГ) в более функциональное состояние является стратегическим шагом.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"С первых лет 21 века мы видим, что тюркские государства стали ключевым фактором. Сделать ОТГ более функциональной - это стратегический шаг", - сказал он.

По словам министра, ведется работа над дальнейшим развитием сотрудничества и проектов в рамках ОТГ.

"В 2025 году мы продолжим продвигать нашу деятельность на новый уровень. Также существуют двусторонние и трёхсторонние проекты между государствами-членами. Это, в свою очередь, укрепляет силу Организации. Успех, возникающий из нашего сотрудничества, оказывает влияние на благосостояние наших народов",- добавил Х.Фидан.