Сохранение исторического наследия – это принцип государственности Азербайджана - Ширин Меликова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым"

На экспертной платформе Baku Network вышел новый выпуск аналитического проекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", гостьей которого стала директор Азербайджанского национального музея искусств, доцент Академии художеств Азербайджана Ширин Меликова, передает Day.Az.

В ходе беседы Ширин Меликова подчеркнула, что искусство - это не просто отражение эпохи, но и ее живой отпечаток, зафиксированный в веках.

"Музеи - это не просто хранилища артефактов. Это мост между прошлым и будущим, центр знаний, эстетики и духовного развития. Наша миссия - не только собирать и хранить произведения искусства, но и интерпретировать их, делая доступными для общества", - отметила она.

По ее словам, культурные ценности формируют сознание нации и воспитывают поколения:

"Очень важно, чтобы дети с раннего возраста соприкасались с искусством. Оно учит добру, красоте, гармонии. Люди, выросшие среди великих произведений, не будут стрелять в памятники культуры, не станут разрушать музеи и расхищать коллекции. Я в это искренне верю".

Ширин Меликова подробно рассказала о масштабных разрушениях, которым подверглась азербайджанская культура в годы армянской оккупации 20 процентов территории страны.

"До оккупации в Карабахе действовали 22 музея. Сегодня от них не осталось ничего - ни зданий, ни коллекций. Тысячи бесценных экспонатов либо уничтожены, либо вывезены в неизвестном направлении. Некоторые предметы удалось спасти. Например, из музея ковра в Шуше, филиала Национального музея ковра, эвакуировали 183 экспоната из 246. А из дома-музея Узеира Гаджибейли, функционировавшего с 1959 года, удалось вывезти 132 экспоната из более 1500. Однако основная часть коллекций была утрачена. Когда мы впервые попали в освобожденную Шушу, перед нами открылось страшное зрелище: некогда цветущий город лежал в руинах. Были уничтожены памятники, музеи, культовые сооружения. Но символично, что прежде чем в Карабах вернулись люди, туда вернулись наши экспонаты. Это как возвращение души", - поделилась Меликова.

Говоря о культурной политике Азербайджана, Ширин Меликова подчеркнула, что страна всегда была образцом толерантности и мирного сосуществования народов и религий: "Под одним небом и солнцем здесь веками живут представители разных конфессий и этнических групп. У нас мирно соседствуют мечети, православные, католические, протестантские церкви, синагоги. Антагонизма никогда не было - Азербайджан испокон веков был пространством диалога цивилизаций".

Она напомнила, что в центре Баку по сей день действует армянская церковь, в которой бережно хранятся архивы армянских рукописей под государственной охраной.

"Сохранение исторического наследия - это принцип нашей государственности. Азербайджан не только бережет свою культуру, но и участвует в восстановлении мировых памятников. Это наша миссия - сохранять прошлое ради будущего", - подчеркнула Меликова.

Завершая беседу, Ширин Меликова выразила надежду на устойчивый мир в регионе:

"Наш регион - это колыбель древних цивилизаций, богатая историей, культурой и экономическим потенциалом. Мы должны строить будущее, основанное на взаимопонимании, уважении и процветании. Верю, что к этому придут все".