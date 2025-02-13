Жалкие воришки

Автор: Байрам Эльшадов

Армянская кухня, как известно, начинается с фантазии и заканчивается на чужих традициях. Недавно в соцсетях появилось видео, где азербайджанский хингал представлен как исконное армянское блюдо под названием "Татар бораки". Само название вызывает немало вопросов: оказывается, у армян были древние татары, которые изобрели бораки? Или, может, татары узнали про бораки от древних армян?

Этот очередной гастрономический "перехват" уже никого не удивляет. После того как армянские историки обнаружили, что долма, хаш и даже кята на самом деле были "изобретены" в Армении, пришла пора присвоить и другие тюркские блюда. Казалось бы, сама логика названия - "Татар бораки" - намекает, что к армянам это блюдо имеет такое же отношение, как суши к французской кухне. Но армянские исследователи прошлого работают по другому принципу: "Если это вкусно, значит, оно армянское!"

Не исключено, что в следующем открытии армянских гастро-археологов окажется, что плов - это древнее блюдо армянских царей, а шаурму придумали еще в годы существования Великой Армянской Империи (где-то в параллельной вселенной).

Что ж, будем ждать новых находок от самых "древнейших".