Автор: Байрам Эльшадов

Армянская экспансия в кулинарии не просто достигла широкого размаха, но и вызывает смех своей абсурдностью. Нет ни одной нации в мире, кроме армян, которая бы объявляла своим все, что попадется им под руку. Исторические памятники, искусство, земли, кухня. Все, видите ли, на этом беле свете придумали, изобрели и приготовили армяне. И теперь, после всего этого, неугомонные соседи объявили "национальным армянским блюдом" сладость "кята", название которого имеет прозрачную тюркскую этимологию.

В мире существует несколько разных видов кяты азербайджанской и турецкой кухни. Самыми популярными из них являются бакинская, нахчыванская, карабахская, карсская и эрзурумская. То есть, налицо открытые поползновения армян на кулинарию тюркских народов.

Продолжая анализировать вопрос кулинарного плагиата, нельзя не заметить, что армянская кухня практически всегда строится на заимствованиях, которые затем преподносятся как "древняя армянская традиция". Присвоение кяты - лишь верхушка айсберга в ряду подобных случаев.

Например, долма, известная во многих тюркских кухнях, включая азербайджанскую, неоднократно представлялась армянской стороной как "традиционное армянское блюдо". Это утверждение вызывает возмущение, учитывая, что само слово "долма" происходит от тюркского глагола "долдырмак" - "наполнять". Аналогичная ситуация сложилась с хашем, который, несмотря на свои корни в грузинской и тюркской культурах, был также присвоен армянами.

Почему подобные действия не вызывают должной реакции международного кулинарного сообщества? Ведь кулинарные традиции - это часть культурного наследия народов, и их присвоение равнозначно культурной экспансии. Армяне же, вместо уважения к традициям соседей, часто занимают агрессивную позицию, пытаясь включить в свою кулинарию все более чуждые элементы.

В контексте кяты стоит подчеркнуть, что ни рецептура, ни технология приготовления, ни даже символизм этой сладости никак не связаны с армянской культурой. Исторически она была распространена в регионах, населенных тюркскими народами, что подтверждают и рецепты, и лингвистические данные. Однако армянская сторона предпочитает игнорировать эти факты.

Такие действия наносят урон не только исторической правде, но и создают ложные стереотипы. Присвоение - это не проявление национальной гордости, а показатель отсутствия собственной культурной самобытности. Но армянам знать об этом не дано.