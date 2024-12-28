Вовремя заболел, вовремя выздоровел

Автор: Байрам Эльшадов

Дешёвые "коронавирусные" сериалы премьер-министра Никола Пашиняна продолжаются. Сегодня Воваевич сообщил, что чудесным образом излечился от болезни, которая держится в организме человека в среднем 3 недели.

"Тест пришёл отрицательный", - утверждал армянский премьер.

То есть, Пашинян придумал двухдневный коронавирус и потом, как и ожидалось, вылечился также внезапно, как и подхватил его. Причина забавных выкрутасов Воваевича понятна - нежелание ехать на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге и участвовать в Высшем совете ЕАЭС.

Воспалением хитрости обычно "болеют" непутевые ученики для того, чтобы уйти домой и не писать контрольную работу или не делать домашнее задание. Однако в данном случае речь идет о почти 50-летнем мужчине с "пивным животом", который ведет себя как пятиклассник. Иначе как можно объяснить поведение человека, который в аккурат перед началом мероприятий в России внезапно подхватывает COVID-19 и сразу же вылечивается после их окончания? Неужели, он думает, что кто-то поверит в столько совпадений?

Вся эпопея Воваевича с коронавирусом выглядит как плохо сыгранный фарс. Для того чтобы избежать участия в международных мероприятиях, понадобилось бы лишь минимальное мужество - честно признать, что у Армении сейчас иные приоритеты или что она не готова к диалогу. Но "бархатный" премьер на такой шаг оказался неспособен. Гораздо проще выдумать болезнь, просидеть дома пару дней и потом с гордостью сообщить, что он уже "на ногах".

Если уж Пашиняна действительно так клонит в комедийный жанр, ему стоило бы подыскать профессионального сценариста. Ведь даже для ситкома его "коронавирусные хроники" слишком уж предсказуемы. Но ведь у публики за пределами Армении совсем другие стандарты. Для других партнеров Армении по ЕАЭС подобная "актерская игра" выглядит не только неубедительно, но и попросту вызывает насмешку. Какая степень цинизма нужна, чтобы считать окружающих такими наивными? Или Воваевич уверен, что все уже смирились с его неуклюжими попытками уйти от ответственности?

Да и саммит ЕАЭС, честно говоря, - это не реферат по истории, от которого можно по-тихому "слиться". Игнорирование Пашиняна похоже на отказ капитана выходить на мостик во время шторма. Как бы Воваевичу ни хотелось отсидеться в своей "каюте", шторм за окном сам не утихнет. В конце концов, если уж так не терпится "болеть", пусть хотя бы придумал что-то пооригинальнее. Например, "вирус политической принципиальности", который заставляет держаться подальше от всех сомнительных мероприятий. Звучит, как минимум, достойнее, чем двухдневный коронавирус.

После ковидных приключений Воваевича вряд ли будут воспринимать всерьёз за рубежом. Политика - это не сцена для аматорских выступлений, а место, где каждое слово и действие имеют последствия. Пашинян мог хотя бы половину энергии, потраченной на эти манёвры, направить на решение реальных проблем Армении, подписать мирный договор с Азербайджаном и, как следствие, вывести страну из экономического тупика. Но вместо этого Никол продолжает "болеть" - пусть и не физически, но политически.