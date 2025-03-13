https://news.day.az/politics/1736795.html Армения приняла предложения Азербайджана по двум остававшимся открытыми статьям мирного соглашения Армения приняла предложения азербайджанской стороны по двум остававшимся открытыми статьям мирного соглашения. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках XII Глобального Бакинского форума, сообщает Day.Az.
Армения приняла предложения Азербайджана по двум остававшимся открытыми статьям мирного соглашения
Армения приняла предложения азербайджанской стороны по двум остававшимся открытыми статьям мирного соглашения.
Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках XII Глобального Бакинского форума, сообщает Day.Az.
"То есть мы несколько раз сообщали, что остались две последние статьи, и на днях армянская сторона по каналам связи сообщила нам, что принимает предложения азербайджанской стороны по двум остававшимся открытыми статьям", - сказал он.
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