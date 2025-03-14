https://news.day.az/politics/1737077.html

Главы МИД Азербайджана и Болгарии проводят встречу

Началась встреча один на один между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Болгарии Георгом Георгиевым. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х. Новость обновляется