Главы МИД Азербайджана и Болгарии проводят встречу

Началась встреча между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Болгарии Георгом Георгиевым.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

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