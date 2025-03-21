Европарламент снова на поводке

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Соглашаясь с предложениями Азербайджана по двум несогласованным пунктам мирного соглашения, Армения страшно обрадовала своих опекунов. Даже создается впечатление, что ради них она это и сделала.

ЕП выступил с заявлением по этому поводу с таким щенячьим восторгом, будто все проблемы разом решились. Армения, разумеется, выставлена героем дня, заслуживающим оваций, будто тут есть какая-то ее заслуга. Мирный договор - это инициатива Азербайджана, именно Баку предложил подписать такой документ, изначально выдвинув пять полностью приемлемых для всех пункта. То, что процесс затянулся на три года, виновата не наша страна. Виноват даже не Ереван, а те, кто сегодня аплодируют ему, приветствуя его "самопожертвование". Тот же Европарламент приложил немало усилий к тому, чтобы Армения упорствовала в своей трусливой политике и глупых надеждах как-то все отыграть. С самого начала было ясно, что Ереван в конечном итоге будет вынужден идти на условия Баку, но покровители советовали армянской стороне тянуть время в ожидании чудес.

Если ЕП сейчас так визгливо хвалит Армению за согласие на предложения Азербайджана, значит, лоббисты прекрасно понимали, что к чему. Теперь всю ответственность за построение "процветающего Южного Кавказа" хотят взвалить на Азербайджан, мол, умничка-Армения уже свое дело сделала. После всех этих лет беспардонного давления на Баку, всех оскорбительных резолюций и провокаций ЕП последний, кто должен высказываться за устойчивый мир на основе "взаимности и равенства". Армения еще очень не скоро заслужит того, чтобы Азербайджан смотрел на нее как на равного члена сообщества. А взаимность - это роскошь для страны, которая должна нам столько, сколько не стоит вся ее государственность. О "расширении контактов между общинами" же вообще говорить не стоит, пока благодаря все тем же заступникам и опекунам реваншистская идея в армянском обществе цветет и пахнет. Реваншизм поднял голову не сразу. Он расцвел пышным цветом после того, как международные организации и державы, придя в себя от шока, пережитого ими 10 ноября 2020 года, начали его удобрять надеждами, что еще не все закончилось.

В чем-то они были правы. Да, 10 ноября 2020 года еще не все закончилось. Все закончилось 19 сентября 2023 года.

Европарламент, пропитанный туркофобией, не стесняется также чуть ли не навязывать Турции "отреагировать на готовность Армении открыть армяно-турецкую границу на благо своих граждан и всего Южного Кавказа". Интересно, а какое благо получают граждане Турции от открытия границы с Арменией? Армения выходит из изоляции, а что получает Турция? Большое человеческое спасибо евродепутатов?

Можно не сомневаться, что через какое-то время пойдут резолюции, обвиняющие Азербайджан в нежелании подписать якобы готовый мирный договор, на Баку навесят планы "оккупации" Армении.

Если ЕП действительно так мечтает о процветании Южного Кавказа, лучшее, что он может сейчас сделать, это закрыть рот.