Масуд Пезешкиан выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим Президент Ирана поделился публикацией в своем аккаунте в социальной сети X.

"Вчера в Баку были достигнуты договоренности и подписаны документы с моим дорогим братом, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Этот визит стал началом для открытия новых перспектив всестороннего сотрудничества в сферах науки, экономики, культуры и безопасности, а также для укрепления доверия. Благодарю Президента Ильхама Алиева за гостеприимство", - отмечается в публикации М.Пезешкиана.