https://news.day.az/politics/1748675.html Масуд Пезешкиан выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву - ФОТО Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Как сообщает Day.Az, в связи с этим Президент Ирана поделился публикацией в своем аккаунте в социальной сети X. "Вчера в Баку были достигнуты договоренности и подписаны документы с моим дорогим братом, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Масуд Пезешкиан выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву - ФОТО
Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Day.Az, в связи с этим Президент Ирана поделился публикацией в своем аккаунте в социальной сети X.
"Вчера в Баку были достигнуты договоренности и подписаны документы с моим дорогим братом, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Этот визит стал началом для открытия новых перспектив всестороннего сотрудничества в сферах науки, экономики, культуры и безопасности, а также для укрепления доверия. Благодарю Президента Ильхама Алиева за гостеприимство", - отмечается в публикации М.Пезешкиана.
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