Азербайджан осуждает военные нападения на Пакистан

Азербайджан осуждает военные нападения на Исламскую Республику Пакистан.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с ростом напряженности между Индией и Пакистаном.

"Мы осуждаем военные нападения на Исламскую Республику Пакистан, в результате которых погибли и пострадали мирные жители. В знак солидарности с пакистанским народом мы выражаем соболезнования семьям невинных жертв и желаем скорейшего выздоровления раненым.

Призываем все стороны к сдержанности и урегулированию конфликта дипломатическими средствами",- отмечается в заявлении ведомства.