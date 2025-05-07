https://news.day.az/politics/1750875.html Азербайджан осуждает военные нападения на Пакистан Азербайджан осуждает военные нападения на Исламскую Республику Пакистан. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с ростом напряженности между Индией и Пакистаном. "Мы осуждаем военные нападения на Исламскую Республику Пакистан, в результате которых погибли и пострадали мирные жители.
Азербайджан осуждает военные нападения на Пакистан
Азербайджан осуждает военные нападения на Исламскую Республику Пакистан.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с ростом напряженности между Индией и Пакистаном.
"Мы осуждаем военные нападения на Исламскую Республику Пакистан, в результате которых погибли и пострадали мирные жители. В знак солидарности с пакистанским народом мы выражаем соболезнования семьям невинных жертв и желаем скорейшего выздоровления раненым.
Призываем все стороны к сдержанности и урегулированию конфликта дипломатическими средствами",- отмечается в заявлении ведомства.
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