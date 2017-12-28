Уходящий год был знаковым для двусторонних отношений - ВЗГЛЯД ИЗ ИЗРАИЛЯ

Уходящий год был знаковым в отношениях между Государством Израиль и Азербайджанской Республикой, поскольку в 2017 году исполнилось ровно 25 лет установлению двусторонних дипломатических отношений. Примечательно, что этот факт остается предметом внимания, и, как следствие, показателем дружбы и уважения между нашими странами.

К слову, о перспективах двусторонних отношений написал в своей последней статье, опубликованной во влиятельном издании The Jerusalem Post известный израильский эксперт Арье Гут, акцентируя внимание на том факте, что ни одна страна в Евразии не имеет более тесных связей с Израилем, чем Азербайджан.

"Два дружественных государства действуют как истинные и надежные стратегические партнеры, особенно важно, что азербайджанцы и евреи могут не только сосуществовать, но и быть настоящими друзьями, развивать и укреплять свои отношения. Азербайджан сегодня является центром и прекрасным примером мультикультурализма в действии для всего мира, и неоднократно осуждал проявления антисемитизма. Вот почему, евреи Азербайджана любят эту страну и с гордостью вносят свой вклад в укрепление геополитического, экономического и гуманитарного сотрудничества между Израилем и Азербайджаном. Девятый президент Израиля Шимон Перес во время своего исторического визита в Азербайджан сказал: "Я знаю, что политика Азербайджана - это мир, дружба, развитие, а также независимость", - говорится в статье.

Автор материала отмечает, что Азербайджан является одним из спонсоров транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, придав особую значимость инициативе азербайджанской стороны в строительстве железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

В статье также говорится о растущей азербайджанской экономике, за счет реализации амбициозных и масштабных проектов, таких как ТАР и TANAP, предполагающих доставку азербайджанского газа на рынки Европы.

Отмечается, что крупномасштабные реформы, которые проводятся в Азербайджане сейчас, направлены на диверсификацию экономики, снижение зависимости страны от доходов, связанных с нефтью и газом, и дальнейшее улучшение ненефтяных экспортных возможностей страны.

В свою очередь, в беседе Day.Аz генеральный директор Международной ассоциации Израиль-Азербайджан - "АзИз" Лев Спивак, также заявил о высоком уровне двусторонних азербайджано-израильских отношений, отметив, что они динамично развивались на протяжении многих лет.

"Экономические и политические связи между нашими странами остаются очень тесными. В последний год растут частный бизнес, товарооборот и туризм.

Происходит постоянный обмен государственными, профильными и городскими делегациями. В этом году еще две пары городов стали побратимами. Израильский Тират Кармель с Шамахы и Йокнеам с Габалой. А весной следующего года Кирьят Бялик планирует побрататься с Исмаиллы. Израильские бизнесмены все чаще обращаются с просьбами познакомить с потенциальными партнерами в Азербайджане. В общем, можно сказать, что в уходящем году отношения между нашими странами развивались очень хорошо, и, судя по всему, следующий год обещает быть еще лучше", - заявил Спивак, добавив, что для этого есть реальные предпосылки.

Матанат Насибова