Заснеженная Шемаха и первая в Азербайджане ферма по разведению альпак
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На Instagram-странице @thebookofazerbaijan размещена публикация, где запечатлены белый, светлый пейзаж снега, пуховым платком укутавшего землю в одном из самых красивых городов Азербайджана в Шамахы. В дополнение ко всей этой красоте на кадрах можно также увидеть милейших на свете животных альпака.

Представляем вам кадры: