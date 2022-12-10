Заснеженная Шемаха и первая в Азербайджане ферма по разведению альпак

На Instagram-странице @thebookofazerbaijan размещена публикация, где запечатлены белый, светлый пейзаж снега, пуховым платком укутавшего землю в одном из самых красивых городов Азербайджана в Шамахы. В дополнение ко всей этой красоте на кадрах можно также увидеть милейших на свете животных альпака.

Представляем вам кадры: