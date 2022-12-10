https://news.day.az/popularblog/1518273.html Заснеженная Шемаха и первая в Азербайджане ферма по разведению альпак - ВИДЕО
Заснеженная Шемаха и первая в Азербайджане ферма по разведению альпак - ВИДЕО
На Instagram-странице @thebookofazerbaijan размещена публикация, где запечатлены белый, светлый пейзаж снега, пуховым платком укутавшего землю в одном из самых красивых городов Азербайджана в Шамахы. В дополнение ко всей этой красоте на кадрах можно также увидеть милейших на свете животных альпака.
Представляем вам кадры:
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