Конор Макгрегор оскорбил боксера Альвареса

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор вступил в соцсетях в перепалку с боксером Саулем Альваресом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Альварес, ты маленькая рыжая сосиска. Я бы побил тебя вообще без рук. Не забывай об этом", - написал Макгрегор.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.