Анджелина Джоли может уйти в политику
Голливудская актриса Анджелина Джоли в интервью намекнула, что в будущем рассматривает возможность перехода из кино в политику. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Актриса обсудила политическую ситуацию в США, социальные сети, сексуальное насилие и глобальный кризис с беженцами. Когда ее спросили может ли она появиться в списке, баллотирующихся в президенты от партии, актриса ушла от однозначного ответа, сказав "спасибо".
"Если бы меня спросили 20 лет назад уйду ли я в политику, то я бы рассмеялась. Я всегда говорю, что буду там, где нужна, но нужна ли я в политике... Хотя я могу работать с властями, с военными, и вообще хочу многое сделать", - рассказала Джоли.
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