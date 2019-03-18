Миллионы поклонников Анджелины Джоли сегодня пришли в ужас от того, что никогда больше не увидят ее в кино.

Актриса решила начать жизнь с чистого листа и окончательно попрощаться с Голливудом. Для Джоли там сейчас слишком мало работы, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Затянувшийся развод с Брэдом Питтом и слухи о бесконечных интрижках, которые ей постоянно приписывают таблоиды, привели к тому, что режиссеры перестали предлагать роли.

Теперь же Джоли хочет попробовать себя на театральных подмостках. Например, на Бродвее.

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