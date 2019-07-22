Голливудский актер Киану Ривз сейчас снимается в музыкальной комедии "Бил и Тод". Съемки картины проходят в Луизиане и местные жители делают все, чтобы привлечь внимание актера. Однако больше всех повезло поклоннице по имени Стейси.

Как сообщает Day.Az, узнав о том, что Киану Ривз будет проезжать на съемочную площадку мимо ее дома, она вместе с сыновьями смастерила табличку с надписью "Ты захватывающий". Кортеж со звездой остановился рядом с ее домом. Из машины вышел сам Ривз, встал на колени и написал ответ: "Это ты потрясающая!".

"Вчера эта вывеска стояла на лужайке по дороге на съемочную площадку. Киану выпрыгнул из машины и сделал это", - написал в Twitter писатель Эд Соломон, сопровождавший Ривза.

Отметим, что фраза "Ты захватывающий" по отношению к Киану была выбрана не случайно. В начале июня, когда актер во время конференции Microsoft представлял геймерам Cyberpunk 2077 со своим участием, он назвал игру захватывающей. На что один из фанатов выкрикнул: "Нет, это вы захватывающий!".

Н. Гасымова

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