Леди Гагу засняли с другим мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером - ФОТО
Папарацци засняли поцелуй американской певицы Леди Гага и звукорежиссера Дэна Хортона. Снимки были опубликованы изданием People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Пару застали во время бранча в калифорнийском ресторане. По словам одного из посетителей, 33-летняя артистка "выглядела потрясающе" во время встречи с 37-летним Хортоном и отказывалась фотографироваться с поклонниками, которые подходили к их столу. Отмечается, что они провели в заведении около часа, много разговаривали и целовались.
"По иронии судьбы ее стол стоял около пешеходной части, поэтому ее определенно не напрягало, что ее видят. Она выглядела очень счастливой, когда общалась с парнем, сопровождающим ее", - поделился посетитель.
В феврале Леди Гага разорвалапомолвку со своим менеджером Кристианом Карино. Несколько месяцев спустя стало известно, что актер Брэдли Купер расстался с моделью Ириной Шейк после четырех лет отношений. СМИ сообщали, что причиной их разрыва стал предполагаемый роман Купера с Леди Гагой, который завязался во время съемок фильма "Звезда родилась".
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