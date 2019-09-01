30 августа свой день рождения отметила обладательница одной из самых лучезарных улыбок Голливуда - Камерон Диас. Знаменитой актрисе исполнилось 47 лет и в этот факт тяжело поверить, ведь она практически не изменилась с тех пор, когда зрители впервые увидели ее на экранах телевизоров.

Удивительно, но Камерон Диас никогда не мечтала о карьере актрисы. С самого детства она обожала играть с мальчишками во дворе, не выносила девчачью одежду и слушала тяжелую музыку. И это несмотря на ее милую внешность - широкую улыбку и светлые волосы. Изначально Диас мечтала стать ветеринаром, но один счастливый случай во время вечеринки модельного агентства Elite свел ее с фотографом, который и предложил юной девушке попробовать себя в новом амплуа. С этого момента и начала развиваться ее актерская карьера, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Сейчас Камерон Диас является одной из самых популярных актрис Голливуда, чья внешность отличается от типичных канонов красоты. И даже в 47 лет она выглядит потрясающе, как-будто ей все же 22 года.

В детстве Кэм была настоящей пацанкой и никогда не мечтала о карьере актрисы или модели. Она обожала играть с мальчишками, слушала тяжелую музыку и вместе с сестрой бегала на концерты Van Halen, Black Sabbath и Metallica. Дома у семейства Диаз всегда было много кошек и собак, и малышка Камерон мечтала стать зоологом.

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