15марта в 20.00 в Electra Events Hall пройдет концерт одного из самых неординарных музыкантов планеты и вокалистаЭндрю Дональдса (Andru Donalds), известного по работе в знаменитом музыкальном эмбиент-коллективе Enigma, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Его выступление впервые пройдет в Баку.

Золотой голос группы Enigma представит лучшие хиты легендарной группы и различные композиции. Ямаец по происхождению, он почти два метра, в прекрасной спортивной форме и атлетически сложен. Одной из самых отличительных сторон его образа являются его длинные дреды - почти общеизвестное и часто встречающееся среди людей, которые родом с Карибских островов. Творчество артиста - это микс музыкальных жанров и стилей разных стран: нью-эйдж, этно, поп, рок-н-ролл, регги, R'n'B и др. Музыка ENIGMA - космический синтез звуков, этнических мотивов, ритма и чувств, который трудно отнести к какому-либо стилю: проект породил собственный музыкальный стиль - Энигматик! Эндрю не случайно пригласили в проект ENIGMA: он обладает неординарным красивейшим голосом широкого диапазона и умением с ним обращаться. И теперь у поклонников появилась возможность не только услышать "голос-загадку", который заслуженно считается золотым в проекте, но и увидеть его на концерте.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

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