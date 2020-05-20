"Оскар"-2021 могут перенести на неопределенный срок

Вручение кинопремии "Оскар" в следующем году могут перенести, сообщает Variety со ссылкой на собственные источники. По информации издания, Американская академия кинематографических искусств и наук рассматривает такую возможность, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Впрочем, окончательное решение еще не принято. Ничего не известно и о возможной новой дате проведения церемонии. Пока что 93-я церемония вручения кинопремии запланирована на 28 февраля 2021 года, ее трансляцию должна вести телекомпания ABC. Один из источников сообщил изданию, что ABC пока не рассматривает вопрос о смене даты.

В апреле киноакадемии пришлось изменить правила отбора фильмов, претендующих на награду. Из-за пандемии коронавируса к отбору номинантов временно допустили фильмы, показ которых проходил только онлайн.

"Сейчас невозможно сказать, как сложится ситуация, - заявил тогда президент киноакадемии Дэвид Рубин. - Мы знаем, что хотим отметить фильмы, но не знаем, в каком формате это будет".

До нынешнего года претендовать на золотую статуэтку могли картины, которые выходили в прокат в любом коммерческом кинотеатре Лос-Анджелеса (штат Калифорния) и демонстрировались хотя бы неделю в течение года, предшествующего вручению премии.