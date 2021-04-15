Мик Джаггер и Дейв Грол выпустили песню про коронавирусные меры

Вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер и фронтмен Foo Fighters, бывший барабанщик Nirvana Дейв Грол выпустили песню Easy Sleazy, посвященную ослаблению коронавирусных ограничений. Композицию опубликовали во вторник на странице Джаггера в YouTube, передает Day.Az.

"Я хотел поделиться этой песней, в которой говорится о выходе из карантина и которая наполнена столь необходимым оптимизмом. Спасибо Дейву Гролу из Foo Fighters, который сыграл на барабанах, бас-гитаре и гитаре. Было очень весело работать с тобой. Надеюсь, вам всем понравится Easy Sleazy", - заявил 77-летний музыкант в описании представленного видеоклипа, где демонстрируются кадры, отснятые в ходе записи песни.

В этой композиции Джаггер подводит своего рода промежуточный итог периода жизни в условиях строгих ограничительных мер на протяжении последних 12 месяцев. Он вспоминает, как из-за пандемии ему пришлось отложить гастроли, свыкнуться с футбольными матчами без зрителей, онлайн-премьерами новых фильмов и общением с друзьями через сервис видеоконференций Zoom. Рок-исполнитель также жалуется на то, что набрал лишний вес за время карантина и стал чаще смотреть телевизор, при этом добавляя, что за минувший год ему удалось улучшить свои кулинарные навыки.

Джаггер выпустил эту песню на фоне того, как власти Великобритании начали постепенно ослаблять коронавирусные ограничения после введения в январе третьего по счету общенационального карантина. Так, с 8 марта в Англии возобновились занятия в школах, с 29 марта завершилось действие указа, который предписывал жителям страны не выходить из дома без особой надобности, а с 12 апреля открылись магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские, салоны красоты и террасы пабов.

В 2020 году The Rolling Stones выпустила песню про пандемию коронавируса Living in a Ghost Town - первую за восемь лет композицию группы. Четырехминутный сингл сопровождал клип, снятый на пустынных улицах городов по всему миру. Кадры безлюдного метро Лондона, площади Пикадилли, набережной Темзы, голливудской Аллеи славы, районов Кейптауна, Киото, Осло и Торонто сменялись видеозаписями музыкантов, сделанными в студии.