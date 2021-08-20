Эмма Стоун получит миллионы от Disney после скандала с Йоханссон

Американская актриса Эмма Стоун получит восьмизначную сумму от Disney после скандала компании с ее коллегой Скарлетт Йоханссон, передает Day.Az.

Деньги Стоун выплатят за фильм "Круэлла", также большой гонорар она получит за сиквел картины. Об этом стало известно после слухов о намерении актрисы подать в суд на Disney.

Картина вышла в прокат одновременно с премьерой на сервисе Disney+, и кассовые сборы, от которых зависит гонорар звезды, не были максимальными.

Скарлетт Йоханссон уже подала в суд на Disney по аналогичному поводу. Суть иска заключается в том, что компания выпустила фильм "Черная вдова" на стриминговом сервисе Disney+ одновременно с началом проката в кинотеатрах. При этом оплата Йоханссон складывается из кассовых сборов фильма, и Marvel гарантировал ей эксклюзивный прокат в кинотеатрах.

Позже стало известно, что Disney закрывает все проекты с Йоханссон.