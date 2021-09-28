https://news.day.az/showbiz/1385182.html Эта знаменитость оказалась кузиной Махаббата Кязымова
Эта знаменитость оказалась кузиной Махаббата Кязымова
Певица Хураман Шушалы призналась, что она кузина известного певца Махаббата Кязымова.
Как передаёт Day.Az, она рассказала об этом в интервью moderator.az.
Певица внесла ясность в слухи, что она родом из Лачина:
"Супруг моей тёти был из Лачина. А мой кузен был известным артистом. Поэтому все думают, что я тоже из Лачина. Покойся с миром, Махаббат Кязымов".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре