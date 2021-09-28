Эта знаменитость оказалась кузиной Махаббата Кязымова

Певица Хураман Шушалы призналась, что она кузина известного певца Махаббата Кязымова.

Как передаёт Day.Az, она рассказала об этом в интервью moderator.az.

Певица внесла ясность в слухи, что она родом из Лачина:

"Супруг моей тёти был из Лачина. А мой кузен был известным артистом. Поэтому все думают, что я тоже из Лачина. Покойся с миром, Махаббат Кязымов".