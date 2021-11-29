Раскрыто желание Градского перед смертью

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский за несколько месяцев до смерти рассказывал о желании похудеть на 40 килограммов, а также радовался, что его трехлетний сын Иван впервые четко сказал слово "папа". Об этом сообщает портал NEWS.ru, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мне надо обязательно похудеть на 40 килограммов. Я обязан похудеть, вариантов никаких нет - сниматься буду", - объяснял музыкант. Раскрывается, что это решение Градский принял после приглашения на съемки десятого сезона шоу "Голос".

Артист также рассказывал о сыне, который должен в скором времени начать разговаривать: "Ваня сказал сегодня слово "папа" - довольно громко, весело так".