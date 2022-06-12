Дэвид Бекхэм вызвал возмущение защитников природы

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Реал Мадрида" Дэвид Бекхэм затеял ремонт на своем участке в британском графстве Оксфордшир, чтобы построить там склад для хранения дров. Однако задумка спортсмена вызвала возмущение защитников природы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Изначально Бекхэм и его супруга Виктория получили разрешение на возведение пристройки, однако вскоре решили внести изменения в планировку и добавить склад для дров. Местные власти одобрили первоначальный план, так как супруги обязались сохранить территорию как место гнездования птиц, летучих мышей и других животных. Однако пока заявка находится на рассмотрении.

Активисты, выступающие за спасение природы, предположили, что семья будет использовать дрова для обогрева, что противоречит государственной стратегии о чистом воздухе. Они заявили, что Бекхэм будет сжигать древесину вместо того, чтобы установить электрический тепловой насос.