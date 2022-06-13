Мама Бритни Спирс высказалась о свадьбе дочери, на которую ее не позвали

На днях певица Бритни Спирс третий раз вышла замуж. Торжество проходило с размахом в Лос-Анджелесе, однако самых близких поп-дива нулевых не позвала на праздник, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

40-летняя Бритни Спирс вышла замуж за своего избранника - фитнес-тренера и танцовщика Сэма Асгари. Возлюбленный младше артистки на 12 лет. Торжество состоялось спустя семь месяцев после официального освобождения от отцовского опекунства над кумиром молодежи. Роман у пары длился почти пять лет.

Свое третье замужество звезда праздновала на широкую ногу. В числе приглашенных были Пэрис Хилтон, Мадонна, Селена Гомес, Донателла Версаче, у которой, к слову, певица заказа свадебное платье. Однако среди приглашенных не было родителей и родных брата с сестрой. И, если все члены семьи проигнорировали сказочное торжество знаменитой родственницы, то мать написала трогательное послание дочери у себя в микроблоге.

"Ты выглядишь сияющей и такой счастливой! Ваша свадьба - это свадьба мечты! И проведение торжества у вас дома делает его таким сентиментальным и особенным! Я так рада за тебя! Я тебя люблю!" - написала Линн Спирс.

Стоит отметить, что пышное бракосочетание певицы чуть не омрачил ее второй супруг Джейсон Александр. Артистка с мужчиной заключила союз еще в 2004 году в Лас-Вегасе. Но брак просуществовал всего 55 часов, после чего был аннулирован. Видимо, бывший возлюбленный не смог смириться с тем, что Бритни теперь живет счастливо. Он ворвался на вечеринку с криками и попытками сорвать праздник. Но охрана быстро выдворила дебошира оттуда.