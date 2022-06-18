У звезды «Топ Ган: Мэверик» нашли в крови реактивное топливо

Актер Майлз Теллер рассказал в интервью для ночного шоу Сета Майерса о неоднозначном инциденте, который произошел с ним во время съемок фильма "Топ Ган: Мэверик", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Теллера, в какой-то момент у него ухудшилось самочувствие, после чего актер покрылся сыпью. После проведенных анализов оказалось, что в крови артиста находится топливо для реактивных двигателей. Через некоторое время Теллер поправился и вернулся к съемкам.

Том Круз, который исполнил в фильме главную роль, поддержал коллегу. "Том такой: "Как все прошло, Майлз? Нашли что-то?". И я отвечаю: "Том, это было топливо". И он без пауз сразу говорит: "У меня оно врожденное", - вспоминает актер.