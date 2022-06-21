Netflix о смертельной аварии по дороге на съемки сериала

Стриминговый сервис Netflix опубликовал официальное заявление о смерти актеров Раймундо Гардуньо Круза и Хуана Франсиско Гонсалеса Агилара, снимавшихся в сериале "Избранный" в Мексике. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представители сервиса выразили соболезнования родным и близким погибших в автокатастрофе. "Мы глубоко опечалены трагической аварией, унесшей жизни Рэя Гардуньо и Хуана Франсиско Гонсалеса. Наши мысли с их близкими и теми, кто пострадал во время этого несчастного случая", - сказали в Netflix.

В производственной компании Redrum также выразили соболезнования семьям артистов и заверили, что компания активно сотрудничает с местными властями, расследующими инцидент. По словам представителей Redrum, протоколы безопасности были соблюдены.

Двое человек погибли и шестеро пострадали в четверг 17 июня после того, как фургон, в котором они ехали, разбился на полуострове Южная Нижняя Калифорния в Мексике.

В официальном описании Netflix говорится, что сериал "Избранный" рассказывает о "12-летнем мальчике, который узнает, что он - вернувшийся Иисус Христос, которому суждено спасти человечество". Проект основан на комиксах Питера Гросса и Марка Миллара.