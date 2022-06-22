Дженнифер Лопес трогательно поздравила Бена Аффлека с Днем отца

В минувшие выходные во многих странах отмечался День отца. Звезды шоу-бизнеса по традиции поздравили свои близких и посвятили им трогательные публикации. Не обошла стороной этот праздник и Дженнифер Лопес.

На своей странице в Instagram певица трогательно обратилась к своему возлюбленному Бену Аффлеку. Она опубликовала милое видео с архивными семейными кадрами. "С Днем отца самого заботливого, любящего, ласкового, стойкого и самоотверженного папу на свете. С Днем отца, любовь моя", - написала исполнительница.