Джина Лоллобриджида выдвинула свою кандидатуру на выборах в итальянский парламент

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида баллотируется в верхнюю палату (Сенат) парламента страны на выборах в сентябре.

Об этом сообщила газета La Repubblica, передает Day.Az.

По ее данным, 95-летняя Дж.Лоллобриджида выдвигается от политического образования "Суверенная и народная Италия". Как пишет издание, Дж.Лоллобриджида проходит вне списка, ее выдвижению способствовал адвокат актрисы, бывший прокурор Антонио Ингройя, связанный с указанным политическим объединением. В нем надеются преодолеть трехпроцентный барьер, необходимый для прохождения в законодательный орган.

Однако, как отмечает газета, это будет непросто, так как после одобренной нынешним созывом парламента реформы численность законодателей уменьшилась примерно на треть (в нижней палате - с 600 до 400 депутатов, в верхней - с 315 до 200 сенаторов). Выборы пройдут 25 сентября.

Отметим, что Дж.Лоллобриджида, около 30 лет назад покинувшая кино, уже однажды выдвигалась в 1999 году на выборах в Европарламент, однако не прошла в законодательный орган, набрав всего 10 000 голосов.

В последние годы имя актрисы в светской хронике больше связано со скандальными историями о притязаниях на ее имущество. В частности, она судится по этому поводу со своим внуком Димитрием. Родственники настаивают, что Дж.Лоллобриджида не в состоянии самостоятельно управлять имуществом и постоянно подвергается вымогательствам со стороны приближенных лиц.