Бандерас намекнул на выход пятого «Шрека»

Антонио Бандерас на премьере фильма "Кот в сапогах 2: Последнее желание" на фестивале Red Sea Film намекнул на то, что вскоре может выйти пятый мультфильм франшизы "Шрек", где он озвучивает сказочного кота. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Бандераса, он вернется к этой роли, которую впервые примерил на себя в 2001 году. "Я провел с этим котом 20 лет. Впервые я стал Котом в сапогах, когда работал на Бродвее. Озвучил пять фильмов, и будет, скорее всего, еще один. Скорее всего, Шрек возвращается", - сказал он.

Пятого "Шрека" планировалось выпустить в 2019 году. Однако работа над очередной серией мультфильма о зеленом чудовище с болот не продвинулась.