Кто будет комментировать "Евровидение-2024" в Азербайджане?

Комментировать международный песенный конкурс "Евровидение-2024" в эфире Общественной телерадиовещательной компании (İTV) будет популярная теле- и радиоведущая Нурлана Джафарова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в пресс-службе İTV.

Напомним, что İTV является официальным вещателем конкурса песни "Евровидение" в Азербайджане.

Азербайджан на "Евровидении-2024" с песней "Özünlə apar" представят Fahree (Фахри Исмаилов) и Илькин Довлатов. Композиция "Özünlə apar" сочетает в себе современную поп-музыку и традиционные этнические мотивы. Автор песни - Fahree (Фахри Исмаилов), также над конкурсной песней работали Мадо Салих, Эдгар Равин, Гасан Гейдар и Мила Милес.

Международный конкурс песни "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал - 11 мая. Представители Азербайджана на "Евровидении-2024" - Fahree и Илькин Довлатов выступят под номером 12 во второй части первого полуфинала.

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