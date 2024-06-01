Николь Кидман впервые призналась в нервном срыве после развода с Томом Крузом. Об этом она рассказала в интервью The Hollywood, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актриса Николь Кидман рассказала в диалоге с коллегой Джоди Фостер, что отказалась от роли в кино из-за развода с Томом Крузом.

"Существует неправильное представление, что женщины-актрисы каким-то образом враждуют друг с другом, или они друг другу не нравятся, или что-то в этом роде. Например, Николь, я взяла на себя роль в фильме, из которого тебе пришлось уйти", - начала Фостер.

Однако Кидман призналась, что благодарна актрисе за это.

"Да! И спасибо тебе. Мне было действительно плохо. Я понимала, что у меня нервный срыв. И Джоди взяла верх, слава Богу", - рассказала Кидман.

Сейчас Николь Кидман замужем за Китом Урбаном, с которым они поженились 25 июня 2006 года в часовне кардинала Черретти на территории колледжа Святого Патрика в Сиднее. Свадьба прошла в окружении родственников и близких друзей пары, среди которых были такие звезды, как Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс, а также Наоми Уоттс и режиссер Баз Лурманн. Двое приемных детей Николь, 30-летняя Изабелла и 28-летний Коннор, которых она делит с бывшим мужем Томом Крузом, выступали на церемонии в качестве подружки невесты и шафера. Через два года после свадьбы у Николь и Кита родилась дочь Сандэй Роуз, а еще через два - вторая дочь, Фэйт Маргарет.

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