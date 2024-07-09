https://news.day.az/showbiz/1673711.html Скончался исполнитель мейханы
Скончался исполнитель мейханы
На 37-м году жизни скончался популярный азербайджанский исполнитель мейханы Эльнур Валех (Аскеров), который несколько дней назад впал в кому и был госпитализирован в Лянкяранскую центральную районную больницу, сообщает Day.Az.
Эльнур Валех на протяжении 16 лет страдал сахарным диабетом, хронической почечной недостаточностью, проходил диализ.
Allah rəhmət eləsin.
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