Азербайджанский фильм удостоен почетной награды на международном кинофестивале
Фильм Ниджата Гулама Baba Haqqı (Долг перед отцом) удостоен специального диплома оргкомитета "За верность семейным ценностям" на XIX международном кинофестивале "Победили вместе" имени Владимира Меньшова, который прошел в российском городе Сочи, сообщает Day.Az.
Этот крупнейший смотр документальных фильмов собрал более 600 работ из 50 стран мира. В число победителей вошли представители России, Камеруна, Франции, Сербии, Китая, Беларуси, Мадагаскара, Турции, Бразилии, Казахстана, Азербайджана и других стран.
Жюри Международного конкурса возглавил заместитель председателя Союза кинематографистов России, президент Гильдии кинодраматургов Алексей Алешковский, а также кинорежиссёр и сценарист Сергей Дебижев - председатель жюри Национального конкурса, и Сергей Ломакин - директор спецпроектов Общественного телевидения России, вице-президент Евразийской академии телевидения и радио, председатель жюри конкурса Документальный проект. Ю Сяоган возглавил конкурсы Киношкол и Диалог культур. Генеральным продюсером фестиваля выступил президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин.
Организаторами мероприятия стали Ассамблея народов Евразии и Африки и Евразийская академия телевидения и радио при поддержке министерства культуры РФ, Правительства Москвы, Союза кинематографистов РФ и Администрации города Сочи.
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