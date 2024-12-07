Жена Джастина Бибера помогла сделать предложение модели

Модель Хейли Бибер выбрала помолвочное кольцо для подруги Марианне Фонсеке.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Page Six.

На днях Дрю Таггарт из группы Chainsmokers сделал предложение своей возлюбленной модели Марианне Фонсеке. Для организации предложения музыкант обратился за помощью к подруге возлюбленной - Хейли Бибер. Именно она занялась выбором обручального кольца.

"Дрю заручился помощью ближайшего окружения Марианны, чтобы сделать помолвку незабываемой. <...> Дрю спросил, чего хочет Марианна... Решение относительно камня приняла хорошая подруга Марианны Хейли Бибер", - сообщил инсайдер.