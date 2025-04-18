Райан Гослинг сыграет главную роль в следующем эпизоде "Звездных войн"

Компания Lucasfilm подтвердила на церемонии Star Wars Celebration, что Райан Гослинг сыграет главную роль в фильме "Звездные войны: Звездный истребитель" (в оригинальном варианте - Star Wars: Starfighter).

Как передает Day.Az, об этом сообщает Variety.

Режиссером проекта выступит Шон Леви, а сценарий напишет Джонатан Троппер - они уже работали в дуэте над боевиком "Проект "Адам" и драмеди "Дальше живите сами". Производство нового фильма по "Звездным войнам" начнется осенью. Премьера ленты запланирована на 28 мая 2027 года - в год 50-летия фильма "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда".

"Сила - загадочная вещь, и в данном случае сила - это фанаты. И все, на что мы можем надеяться, это: "Да пребудут с нами фанаты!" - сказал Гослинг на презентации.

Шон Леви в свою очередь признался, что сам является фанатом "Звездных войн" и поэтому он понимает, насколько значима его история.

Действия нового фильма, раскрыли создатели проекта, будут происходить примерно через пять лет после событий "Звездные войны: Скайуокер. Восход", которая завершает сагу о Скайуокерах. Другие подробности проекта держаться в секрете.