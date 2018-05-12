НАНА: Каспий может повторить судьбу Аральского моря - ФОТО

Глобальное потепление - самая большая проблема будущего".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал директор Института Географии НАНА, академик Рамиз Мамедов. По его словам, глобальное потепление больше всего сказывается на внутренних водах.

Вид на Каспийское море с борта МКС.

"В качестве примера можно привести Каспийское море. Необходимо принимать меры, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря. Нужно беречь биоразнообразие Каспия, окружающую среду и физические условия", - сказал Мамедов.

Так высыхало Аральское море.

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