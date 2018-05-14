В Баку пройдет выставка роз

14 мая 2018 14:17

В Ботаническом саду Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) 29-31 мая пройдет выставка роз. Об этом сообщили понедельник Trend в Академии, передает Day.Az.

На выставке будут продемонстрированы как местные сорта роз, так и завезенные из других стран разновидности розы.

Эта выставка проводится в Азербайджане уже во второй раз. Впервые она была проведена три года назад.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az