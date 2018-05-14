В Баку пройдет выставка роз
14 мая 2018 14:17 362
В Ботаническом саду Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) 29-31 мая пройдет выставка роз. Об этом сообщили понедельник Trend в Академии, передает Day.Az.
На выставке будут продемонстрированы как местные сорта роз, так и завезенные из других стран разновидности розы.
Эта выставка проводится в Азербайджане уже во второй раз. Впервые она была проведена три года назад.
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