В Баку пройдет выставка роз

В Ботаническом саду Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) 29-31 мая пройдет выставка роз. Об этом сообщили понедельник Trend в Академии, передает Day.Az.

На выставке будут продемонстрированы как местные сорта роз, так и завезенные из других стран разновидности розы.

Эта выставка проводится в Азербайджане уже во второй раз. Впервые она была проведена три года назад.

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