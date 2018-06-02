Три главных фактора, которые позволят сделать образование в Азербайджане более доступным - ФОТО

В Азербайджане необходимо внести ряд изменений в образовательную систему, сказал на стартовавшей в Баку шестой ежегодной встрече участников сообщества Global Shapers вице-ректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первая панельная сессия в рамках встречи была посвящена вопросу трансформации образовательной системы в Азербайджане и других странах региона.

"Есть три главных изменения, которые мы стараемся внедрить в Азербайджане и регионе. Первое - переход от системы, которая основана на запоминании информации, фактов к системе, где упор делается на аналитическое мышление. Сегодня огромный объем информации имеется в интернете, доступ к ней можно получить за считанные секунды, и главная задача - понять, как использовать факты, чтобы решить ту или иную проблему. Второе изменение - сделать систему образования более гибкой, чтобы она могла идти в ногу со стремительно изменяющимся миром. Третье изменение - отход от упора на традиционные методы образования, внедрение в образовательную систему таких инструментов, как, например, онлайн-курсы. Это позволит сделать образование более доступным", - отметил Исмаилзаде, один из докладчиков сессии.

Образовательные реформы, развитие предпринимательства и технологий, развитие человеческого капитала в эпоху перемен в региональных стратегиях развития и многие другие вопросы обсуждают на стартовавшей в Баку шестой ежегодной встрече участников сообщества Global Shapers. Сообщество объединяет людей до 30 лет, которые достигли успеха в различных сферах деятельности и желают внести свой вклад в развитие общества.

В этом году темой встречи стал вопрос региональной трансформации.

Основная цель дискуссий - предоставление возможности участникам обменяться опытом и идеями, укрепить связи и наладить сотрудничество, что в перспективе может благоприятно отразиться на развитии региона.

Среди международных спикеров дискуссионного форума SHAPE Eurasia 2018, основатель крипто PR-компании LKI Consulting Лаура Инамединова, соучредитель группы компаний Mandala Group Джеймс да Коста, соучредитель и главный специалист по бизнес развитию компании Storro BV Йори Камфиус и многие другие.

Азербайджан в числе спикеров представлен вице-ректором Университета ADA Фаризом Исмаилзаде, главой штаба Университета ADA Шафаг Мехралиевой, главой департамента стратегии и инноваций компании Azercell Имраном Багировым, а также основателем инвестиционного фонда для стартапов в Азербайджане (Khazar Ventures) Мамедом Керимовым.

Сообщество Global Shapers было основано в 2011 году непосредственно профессором Клаусом Швабом, основателем Всемирного Экономического Форума, известного как Давосский форум. Присоединиться к сообществу могут представители любых профессий, нацеленные на содействие развитию своих способностей в интересах общества.

Дискуссии в Баку объединяют наиболее ярких его представителей из 24 стран мира, на долю которых приходится около 30 процентов мирового ВВП. Мероприятия проходят в университете ADA.

Организатором мероприятия выступает созданный в 2015 году Сумгайытский филиал сообщества Global Shapers под названием Sumgait Hub, при поддержке Университета ADA и Sapphire Hotels Group.

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