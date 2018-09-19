Поножовщина в Гяндже, есть раненый
19 сентября 2018 16:51 146
В Гяндже 36-летний мужчина получил ножевое ранение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на почве конфликта местный житель Арзуман Алиев 1982 г.р. был ранен знакомым.
Потерпевший госпитализирован и прооперирован. Его состояние остается тяжелым.
По факту ведется расследование.
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