Поножовщина в Гяндже, есть раненый

В Гяндже 36-летний мужчина получил ножевое ранение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на почве конфликта местный житель Арзуман Алиев 1982 г.р. был ранен знакомым.

Потерпевший госпитализирован и прооперирован. Его состояние остается тяжелым.

По факту ведется расследование.

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