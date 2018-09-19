Поножовщина в Гяндже, есть раненый

19 сентября 2018 16:51

В Гяндже 36-летний мужчина получил ножевое ранение. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на почве конфликта местный житель Арзуман Алиев 1982 г.р. был ранен знакомым. 

Потерпевший госпитализирован и прооперирован. Его состояние остается тяжелым. 

По факту ведется расследование. 

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